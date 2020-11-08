Aksa Enerji’den 448 milyon net kâr

Aksa Enerji’nin dokuz aylık faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) rakamı 1.1 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Cirosunu yüzde 39 artırarak 5.3 milyar TL’ye çıkaran şirket, böylece yılın başında açıkladığı ciro hedefine üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ulaşmış oldu.



Aksa Enerji, FAVÖK’ünün yüzde 67’sini döviz bazlı gelir sağlayan yurt dışı santrallerinden, cirosunun yüzde 80’ini ise Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarından elde etti. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “6 yıl önce başladığımız uluslararası yatırımlarımızla karlılığımızı sürdürürken borçluluğumuzu da azaltıyoruz. 2015’te 860 milyon dolar seviyesinde olan borcumuzu 2020’nin ilk dokuz ayında 366 milyon dolara düşürmeyi başardık” dedi.