Aksaray’da geri sayım: 300 bininci kamyona az kaldı

Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 285.000’inci kamyonu, Mercedes-Benz çekici ailesinin en donanımlı araçlarından Actros 1851 LS 4x2.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, bugün gelinen noktada Daimler AG’nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapıyor.

Türkiye’deki her 10 kamyondan 7’sini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, üretimiyle, istihdamıyla, Ar-Ge faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’ini karşılayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın kamyon ihracatı kurulduğu 1986 yılından bu yana 74.000 adedi aştı.

34 yıllık deneyim

Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer, “Türkiye’deki köklü geçmişimiz ve Aksaray’daki 34 yıllık deneyimimizin ürünü olan 285.000’inci kamyonumuzu banttan indirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2022’de ulaşmayı hedeflediğimiz 300.000’inci kamyon üretimine emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.