24.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Aktif Bank’ta bayrağı Adaca Oğan devraldı
Türkiye’nin ‘en büyük özel sermayeli yatırım bankası’ Aktif Bank’ta bayrak değişimi yaşandı. 2015 yılından bu yana Aktif Bank Genel Müdürü olarak görev yapan Serdar Sümer, bankanın bağlı bulunduğu Çalık Holding yönetim kurulu üyeliği başta olmak üzere grubun tüm finans ve telekom sektörlerindeki şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine atandı.
Aktif Bank Genel Müdürlüğü pozisyonu ise 2015 yılından itibaren bankada ve holdingde perakende bankacılık alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ayşegül Adaca Oğan’a emanet edildi. Adaca Oğan, Ocak 2021 itibariyle Aktif Bank Genel Müdürü olarak görevini sürdürecek. Sümer ise, ayrıca Aktif Bank ve iştiraklerinin yönetim kurullarında görev almaya devam edecek.