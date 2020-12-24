Aktif Bank’ta bayrağı Adaca Oğan devraldı

Aktif Bank Genel Müdürlüğü pozisyonu ise 2015 yılından itibaren bankada ve holdingde perakende bankacılık alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ayşegül Adaca Oğan’a emanet edildi. Adaca Oğan, Ocak 2021 itibariyle Aktif Bank Genel Müdürü olarak görevini sürdürecek. Sümer ise, ayrıca Aktif Bank ve iştiraklerinin yönetim kurullarında görev almaya devam edecek.