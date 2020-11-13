Aktif büyüklüğü 663.7 milyar TL

Halkbank, yılın ilk 9 ayında aktif toplamını geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 45.2 artırarak 663.7 milyar TL’ye taşıdı. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162.1 milyar TL artıran Halkbank’ın toplam kredileri 561.2 milyar TL’ye ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453.9 milyar TL’ye ulaşan bankanın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 42.9 olurken; KOBİ bankacılığı pazar payı da yüzde 21.7 olarak gerçekleşti.



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız her ölçekten ve sektörden müşterilerimize ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler üreterek bu sonuçları elde etmiştir. Kamu bankalarımızın desteğiyle Türkiye ekonomisi, pandemide en zorlu süreci geride bırakmıştır” dedi.



Haziranda başlayan normalleşme sürecinin, yılın ilk yarısında salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiye hız ve moral verdiğine dikkat çeken Arslan şunları söyledi:



“Üçüncü çeyrek boyunca iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi, sınırlı da olsa turizm bölgesindeki işletmelerin müşteri kabul etmeye başlaması ve yurt dışından gelen siparişlerin artması ekonomideki iyimserliği artıran faktörler olmuştur. Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın yüksek performansı, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü de göstermiştir. Bu dönemde tüm sektörlere desteğini artıran bankamız, artık geride kalan bu zor günlerde müşterilerimizin yüzünün asılmasına müsaade etmemiştir.”