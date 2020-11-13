Aktif büyüklüğü 663.7 milyar TL
Halkbank üçüncü çeyrekte aktif toplamını geçtiğimiz yıl sonuna göre 206.6 milyar TL artırarak bankacılık sektörü genelinde aktif büyüklük bazında ikinci sıradaki yerini korudu. İlk 9 ayda 2 milyar 90 milyon liralık net dönem karı elde eden Halkbank’ın toplam mevduatı yıl sonuna göre yüzde 48 yükselerek 440.6 milyar TL’yi aştı. Halkbank bu sonuçlarla hem kredi hem de mevduat bazında Türkiye’nin ikinci büyük bankası olmayı sürdürdü.
Halkbank, yılın ilk 9 ayında aktif toplamını geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 45.2 artırarak 663.7 milyar TL’ye taşıdı. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162.1 milyar TL artıran Halkbank’ın toplam kredileri 561.2 milyar TL’ye ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453.9 milyar TL’ye ulaşan bankanın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 42.9 olurken; KOBİ bankacılığı pazar payı da yüzde 21.7 olarak gerçekleşti.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız her ölçekten ve sektörden müşterilerimize ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler üreterek bu sonuçları elde etmiştir. Kamu bankalarımızın desteğiyle Türkiye ekonomisi, pandemide en zorlu süreci geride bırakmıştır” dedi.
Haziranda başlayan normalleşme sürecinin, yılın ilk yarısında salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiye hız ve moral verdiğine dikkat çeken Arslan şunları söyledi:
“Üçüncü çeyrek boyunca iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi, sınırlı da olsa turizm bölgesindeki işletmelerin müşteri kabul etmeye başlaması ve yurt dışından gelen siparişlerin artması ekonomideki iyimserliği artıran faktörler olmuştur. Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın yüksek performansı, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü de göstermiştir. Bu dönemde tüm sektörlere desteğini artıran bankamız, artık geride kalan bu zor günlerde müşterilerimizin yüzünün asılmasına müsaade etmemiştir.”