Algoritmayla veri analizi yapıyor

Savaş, “Konvansiyonel araştırmalar 100 kişi ile yapılırken, 50 bin kişiye varan hedef kitlenin sadece web siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaştığı görüşlerini toplayarak ve algoritmalarıyla analizler yaparak araştırmalar yapabiliyor” diye konuştu. Savaş, şunları söyledi:

“Kimola, internetteki verileri akıllı bir algoritmayla ve doğru yöntemlerle topluyor ve analiz ediyor. Bu sayede araştırmaların önemli bir kısmını insanlara soru sorulmasına gerek kalmadan tamamlayabiliyor. Veri güvenliğine çok önem veriyoruz.”