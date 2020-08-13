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    HaberlerEkonomi Haberleri Algoritmayla veri analizi yapıyor
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    13.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Algoritmayla veri analizi yapıyor

    Kimola Kurucusu ve CEO’su Mustafa Savaş, “Teknoloji sayesinde internetteki verileri akıllı bir algoritmayla toplamak ve analiz etmek mümkün. Bu sayede bazı araştırmalar insanlara soru sorulmasına gerek kalmadan tamamlayabiliyor” dedi.

    Algoritmayla veri analizi yapıyor

    Savaş, “Konvansiyonel araştırmalar 100 kişi ile     yapılırken, 50 bin kişiye varan hedef kitlenin sadece web siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaştığı görüşlerini toplayarak ve algoritmalarıyla analizler yaparak araştırmalar yapabiliyor” diye konuştu. Savaş, şunları söyledi:

    “Kimola, internetteki verileri akıllı bir algoritmayla ve doğru yöntemlerle topluyor ve analiz ediyor. Bu sayede araştırmaların önemli bir kısmını insanlara soru sorulmasına gerek kalmadan tamamlayabiliyor. Veri güvenliğine çok önem veriyoruz.”

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