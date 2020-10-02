Alışveriş sepetini kur etkisi büyüttü

Okul açılışlarının beklenen gibi olmaması, şehirlere dönüşün yavaşlaması nedeniyle ekonomik aktivitelerde ve müşteri sayısındaki azalmanın sektörü doğrudan etkilediğini belirten Tınastepe, “Kur seviyesinin bu kadar hızlı bir seviyede artması ya da azalması işimize gelen bir durum değil. Yerli ürünlerde döviz etkisi düşükken, ithal ürünlerde ise bunun etkisi yüksek. Sepet ortalamalarındaki büyümede ise kur etkisi görülebiliyor” dedi.

Tınastepe, sektörün önemli bir maliyet kalemi olan kira konusunda desteğin önemine de işaret ederek, “Tüm ticari gayrimenkullerde 2021 yılında zam yapılmaması, kirada KDV ve stopaj indiriminin 2021’de de devam etmesi ve ekim ayında sona erecek olan dövizle kira yasağının sürmesi ve tazminatsız çıkış hakkının sağlanması bizim için önemli” diye konuştu.

Tınastepe, iç talepte bir düşüş yaşandığını ve bunun canlanması için daha fazla teşvik sağlanması gerektiğini de vurguladı.

Online konferans

KMD’nin yedinci kez düzenleyeceği ‘Perakende Teknolojileri Konferansı’ bu yıl yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde olacak. Konferansın dijitale taşınan oturumları 7 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’da başlayacak ve 10 hafta sürecek.