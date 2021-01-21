Alman seyahat şirketlerinin satışları düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamada, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile rezervasyon hizmeti sağlayıcılarının gelirlerindeki en büyük düşüşün, Kovid-19'un ilk dalgasının yaşandığı nisan-haziran döneminde olduğu belirtildi.

Nisan-Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 daha az satış olduğu aktarılan açıklamada, düşüşün üçüncü çeyrekte biraz zayıfladığı, temmuz-eylül döneminde ise satışların yıllık yüzde 75 gerilediği bildirildi.