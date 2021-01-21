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21.01.2021 - 12:51 | | AA

Alman seyahat şirketlerinin satışları düştü

Almanya'da seyahat hizmeti veren şirketlerin ciroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Ocak-Eylül 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azaldı.

Alman seyahat şirketlerinin satışları düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamada, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile rezervasyon hizmeti sağlayıcılarının gelirlerindeki en büyük düşüşün, Kovid-19'un ilk dalgasının yaşandığı nisan-haziran döneminde olduğu belirtildi.

Nisan-Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 daha az satış olduğu aktarılan açıklamada, düşüşün üçüncü çeyrekte biraz zayıfladığı, temmuz-eylül döneminde ise satışların yıllık yüzde 75 gerilediği bildirildi. 

Bağdat'ta kanlı saldırılar! Çifte patlama...Irak'ın başkentindeki kalabalık bir çarşıda bugün gerçekleşen intihar saldırılarında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı hastaneye kaldırılırken, birçoğunun durumu ağır. Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın 2017'de mağlup edilmesinden bu yana Bağdat'taki en kanlı saldırılardan birinin gerçekleştiğini aktarıyor.
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