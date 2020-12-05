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05.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Almanlar Gönen’de jelatin yatırımı yaptı

Tezman Holding, 1961 yılında kurduğu ve bugün Türkiye’nin ilk gıda jelatini üreticisi olan Balıkesir Gönen’de kurulu Seljel’in yüzde 65 hissesini, yönetimi Tezman Holding’de kalmak şartıyla, jelatin üreticiliğinde küresel lider konumundaki Alman Gelita AG’ye sattı.

Almanlar Gönen’de jelatin yatırımı yaptı

Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, “Bu ortaklık sayesinde hem küresel anlamda güçlü bir markayla iş birliği yaptık, hem de dağıtım ağımızı genişletmiş olduk. Sayemizde Gelita AG, satın aldığı ürünlerde helal sertifikası arayan Arap ülkeleri ve Asya’daki Müslüman ülke pazarlarına girmiş olacak” dedi.

Gelita AG CEO’su Franz Josef Konert, “Yaptığımız anlaşmadan memnunuz. SelJel markasının Gelita’ya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm ürünleri helal statüsüne sahip ve bu ürünler bizim artan talebi karşılamamıza yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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