Almanlar Gönen’de jelatin yatırımı yaptı

Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, “Bu ortaklık sayesinde hem küresel anlamda güçlü bir markayla iş birliği yaptık, hem de dağıtım ağımızı genişletmiş olduk. Sayemizde Gelita AG, satın aldığı ürünlerde helal sertifikası arayan Arap ülkeleri ve Asya’daki Müslüman ülke pazarlarına girmiş olacak” dedi.



Gelita AG CEO’su Franz Josef Konert, “Yaptığımız anlaşmadan memnunuz. SelJel markasının Gelita’ya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm ürünleri helal statüsüne sahip ve bu ürünler bizim artan talebi karşılamamıza yardımcı olacak” şeklinde konuştu.