05.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Almanlar Gönen’de jelatin yatırımı yaptı
Tezman Holding, 1961 yılında kurduğu ve bugün Türkiye’nin ilk gıda jelatini üreticisi olan Balıkesir Gönen’de kurulu Seljel’in yüzde 65 hissesini, yönetimi Tezman Holding’de kalmak şartıyla, jelatin üreticiliğinde küresel lider konumundaki Alman Gelita AG’ye sattı.
Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, “Bu ortaklık sayesinde hem küresel anlamda güçlü bir markayla iş birliği yaptık, hem de dağıtım ağımızı genişletmiş olduk. Sayemizde Gelita AG, satın aldığı ürünlerde helal sertifikası arayan Arap ülkeleri ve Asya’daki Müslüman ülke pazarlarına girmiş olacak” dedi.
Gelita AG CEO’su Franz Josef Konert, “Yaptığımız anlaşmadan memnunuz. SelJel markasının Gelita’ya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm ürünleri helal statüsüne sahip ve bu ürünler bizim artan talebi karşılamamıza yardımcı olacak” şeklinde konuştu.
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