Almanlar Türkiye ‘bilet’ini aldı

Ortaklık, 3 Seas Capital Partners danışmanlığında gerçekleşti. Biletbank, yaklaşık 1 milyar TL ciroya sahip ve yılda ortalama 2.5 milyon adet bilet satıyor. 10’dan fazla ülkede bulunan ofis ve acenteleriyle toplam bilet satış hacminde Avrupa’da da ön sıralarda yer alıyor. Yönetimini BiletBank kurucu ortaklarının üstleneceği yeni yapılanmanın hedefi dünyada lider olmak.



Ülkeye katkı yapacak



BiletBank kurucusu ve CEO’su Mustafa Oğuz Akdeniz, Türkiye turizmine gerçekten katkı sağlayacak yüksek nitelikli bir grup olan AerTicket ile ortaklıktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.



Bu ortaklığın şirketlerine olduğu kadar Türk turizmine de büyük katkı sağlayacağını kaydeden Akdeniz, “Başta global bir marka haline gelmiş bulunan THY ve İstanbul Havalimanı olmak üzere son yıllarda çok büyük bir atılım içinde olan ülkemiz havayolu sektörü tüm dünyada dikkatle izlenmektedir. Bu yeni ortaklığın sağladığı güç ve sinerjiyle küresel bir marka olma yolunda ilerleyişimiz daha büyük bir coşkuyla devam edecek” dedi.



Avrupa’nın en büyük B2B online havayolu bileti satış platformuna sahip olan AerTicket’ın Başkanı ve CEO’su Rainer Klee ise, “Bu ortaklık çok ciddi bir sinerji yaratacak ve dünya liderliği hedefine bizi daha da yaklaştıracaktır. İki firmanın global vizyonlarının bu denli örtüşüyor olması bu yatırımdaki en büyük motivasyonumuz oldu. Birlikte çok önemli ve heyecan verici işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



20 ülkede faaliyeti var



Türk sermayesi ve Türk yazılım mühendisleri tarafından kurulan BiletBank’ın, 100’den fazla çalışanı ve 10’dan fazla ülkede ofis ve acenteleri var. BiletBank belli başlı bütün havayolu şirketleriyle işbirliği içinde. Türkiye’nin en büyük B2B online bilet satış platformu ve ileri teknolojilere odaklanan bir Ar-Ge şirketi. AerTicket, 20 ülkede 600 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Dünya genelinde 10 bin farklı acenteye bilet ve teknolojik çözümler sağlıyor. Merkez ofisi Berlin’de. Doğrudan bilet satışı gerçekleştirmeyen ve IATA acentesi olarak faaliyet gösteren AerTicket, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve internet portallarına uçak bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama hizmetleri sağlıyor.