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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya 12 YHT setinin 8’ini Türkiye'ye teslim etti
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    19.09.2020 - 09:35 | | İHA

    Almanya 12 YHT setinin 8’ini Türkiye'ye teslim etti

    Almanya’dan sipariş edilen 12 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin 8 tanesi 2 Eylül’de Türkiye’ye teslim edildi. Tüm deneme ve tescil çalışmaları tamamlanan trenler, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alındı.

    Türkiye’de 2009 yılında kullanılmaya başlanan, ekonomik, hızlı ve konforlu olmasından dolayı tercih edilen yüksek hızlı trenlere giderek artan talebi karşılamak için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ, 12 YHT setinin temini için Almanya ile anlaşma sağlamıştı. Bu kapsamda, Almanya’dan sipariş edilen 12 YHT setinin 8 tanesi Türkiye’ye teslim edildi. 2 Eylül’de teslim alınan setlerin dördünün deneme ve tescil çalışmaları tamamlanarak TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından ticari işletmeye alındı. Deneme ve tescil çalışmaları tamamlanarak hizmete alınan setler önemli bir kapasite artırımı sağlayacak. Diğer 4 tren setinin ise 5 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere kademeli olarak Şubat 2021’e kadar Türkiye’ye ulaştırılması planlanıyor.

    483 yolcu kapasiteli setlerin yüzde 90’ı geri dönüştürülebilir malzemeden

    Hizmete alınan setler 8 vagondan oluşuyor. Toplamda 483 yolcu kapasitesi olan setlerin yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldı. Bazı parçaları Türk firmaları tarafından üretilen yeni tren setlerinin devreye alınmasıyla, Ankara-İstanbul arasında ekspres seferler hizmete konulacak ve seyahat süresi 30 dakika kısalacak.

    Ayrıca, salgın öncesinde 23 bin olan günlük YHT yolcu sayısının 2021 yılında 40 binin üzerine çıkması bekleniyor.

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