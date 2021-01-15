Almanya, ABD ile Kuzey Akım 2'nin geleceğini görüşmek istiyor

Maas, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Elbette yeni yönetim göreve başlar başlamaz bu konuyu Washington'daki meslektaşlarımızla konuşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Maas, ABD'nin yeni yaptırımlardan önce hükümet düzeyinde istişare yapılması gerektiğine karar vermesini olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı, Federal Denizcilik ve Hidrografi Dairesinin (BSH) söz konusu boru hattının kalan 150 kilometrelik kısmının inşasının devam etmesi konusundaki müracaatı onaylaması konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Toplam 2 bin 300 kilometre uzunluğunda olacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi bir süre önce ABD’nin yaptırım tehditleriyle durdurulmuştu.

Karadağ'a AB üyelik sürecinde destek sözü

Alman Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca Karadağ'a Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde daha fazla destek sözü vererek, "Batı Balkanlar'daki tüm devletler için bir AB perspektifi konusunda ciddiyiz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının birinci dalgasında Avrupa'nın çok koordinesiz hareket ettiği itirafında bulunan Maas, o dönem sınırların kapatılmasında bazı sıkıntıların baş gösterdiğini bunu ikinci kez yaşamamak için AB'nin ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.