85,74BİST1.176-0.23EURO9.32-0.11USD7.900.26ALTIN485.14-0.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da ekonomiye güven geriledi
    ABONE OL
    13.10.2020 - 16:17 | | AA

    Almanya'da ekonomiye güven geriledi

    Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, koronavirüs vaka sayısındaki artışla geçen aya göre 21,3 puan azalarak 56,1 puana düştü.

    Almanya'da ekonomiye güven geriledi

    Kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi açıklandı. Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, endeks, Kovid-19 vaka sayısındaki artışla ekimde bir önceki aya kıyasla 21,3 puan azaldı. Eylülde 77,4 puan olan endeks, bu ay 56,1 puan seviyesine geriledi.

    Piyasa beklentisi endeksin ekimde 73 puan olması yönündeydi. Almanya'da Cari Durum Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 6,7 puan artarak eksi 59,5 puana çıktı.

    "Ekonomik beklentilerde belirsizlik arttı"

    ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve İngiltere'nin AB'den bir ticaret anlaşması olmaksızın ayrılması olasılığının geleceğe yönelik ekonomik beklentilerde belirsizlik artışına neden olduğunu aktararak, "ABD'deki başkanlık seçimleri de mevcut durumda belirsizlikleri artırdı." ifadesini kullandı.

    Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimi, ihracat ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daraldı.

    Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük azalma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.

    7 kişinin yaralandığı kazada otobüs içindekiler böyle savrulduKocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada otobüs içindeki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

    iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalandılar

    Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalandılar

    Sıradaki Haber