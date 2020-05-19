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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da istihdam ilk çeyrekte son 10 yılın en düşük artışını gösterdi
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    19.05.2020 - 13:54 | | AA

    Almanya'da istihdam ilk çeyrekte son 10 yılın en düşük artışını gösterdi

    Almanya'da toplam istihdam, 2010’dan beri ilk defa en  düşük oranda artarak, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 yükselişle 45 milyon 36  bin kişiye ulaştı.

    Almanya'da istihdam ilk çeyrekte son 10 yılın en düşük artışını gösterdi

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici  verilere göre, yılın birinci çeyreğinde ülkede istihdam, 2019'un aynı çeyreğine  kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti. İlk çeyrekte istihdama katılan kişi sayısı 147 bin artarken, toplam  istihdam 45 milyon 36 bin olarak gerçekleşti.

    BELİRGİN ŞEKİLDE YAVAŞLADI

    Destatis açıklamasında, "İstihdamdaki yıllık artış, bu yılın başında  da devam etse de belirgin bir şekilde yavaşladı. Bu tarz düşük artış 2010'un  ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 ile kaydedildi." ifadesine yer verildi. Açıklamada, 2019’un ilk çeyreğinde istihdam artışının yüzde 1,1,  ikinci çeyrekte yüzde 1, üçüncü çeyrekte yüzde 0,7 ve son çeyrekte yüzde 0,6  olduğu hatırlatıldı.

    Geçen yılın son çeyreği ile kıyaslandığında ilk çeyrekte toplam  istihdam yüzde 1'lik (467 bin) düşüş gösterdi. Destatis, mart ayının ikinci yarısındaki Kovid-19 salgınının  yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin istihdam tahminlerinde artan  belirsizliğe yol açtığını belirterek, istihdam istatistiği hesaplamasında, kısa  süreli çalışanların işsizden ziyade çalışan kişiler olarak sayıldığından martın  ikinci yarısından itibaren kısa süreli çalışanların artması istihdam edilen kişi  sayısını etkilemediğini kaydetti.

    İstihdama en büyük katkı yüzde 1,9'luk artışla (212 bin) eğitim ve  sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. Ticaret, lojistik ve iletişim  teknolojilerinde istihdam artışı yüzde 2,7 (37 bin) ve ticaret, ulaşım, konaklama  ve gıda hizmetlerin artışı da yüzde 0,1 (15 bin) oldu.

    Öte yandan, inşaat hariç, imalat sektöründe istihdamda düşüş birinci  çeyrekte devam etti. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde  2019’un aynı çeyreğine göre yüzde 1'lik (82 bin kişi) azalarak 8 milyon 270 bine  geriledi.

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