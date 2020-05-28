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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,6’ya geriledi
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    28.05.2020 - 15:25 | | AA

    Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,6’ya geriledi

    Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

    Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,6’ya geriledi

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede TÜFE, bu ay 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artış kaydederek beklentileri karşıladı. Ülkede enflasyon nisanda yüzde 0,9 olarak kayıtlara geçmişti.

    Enflasyonun mayısta düşük kalmasında hane halkına yönelik enerji fiyatlarında yüzde 8,5 azalış etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kaldı.

    Ülkede enflasyon, aylık bazda ise beklentiler dahilinde yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, mayısta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,5 yükseldi.

    İşte Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşaması ve içiSağlık Bakanlığı, corona virüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı.
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