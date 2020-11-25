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25.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Alsancak Ro-Ro’ya tekrar açıldı

TCDD İzmir Alsancak Limanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının izniyle yeniden Ro-Ro operasyonlarına açıldı.

Alsancak Ro-Ro’ya tekrar açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla şehir içi trafiğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle Ağustos 2018’de durdurulan Ro-Ro operasyonları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın izniyle yeniden başlatıldı. Konteyner ve benzeri yükler hariç, yalnızca tekerlekli araçların ve yüklerinin taşınması kaydıyla, tır veya kamyon taşıyan Ro-Ro gemileri sınıfının yeniden limandan yükleme ve tahliye yapabilmeleri için izin verildi. Ro-Ro taşımacılığına hizmet edecek kamyon, tır, çekici türü araçların 07.30-09.30, 17.30-19.30 saatleri arasında kente ve limana giriş-çıkış yapacak. 

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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