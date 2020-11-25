Alsancak Ro-Ro’ya tekrar açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla şehir içi trafiğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle Ağustos 2018’de durdurulan Ro-Ro operasyonları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın izniyle yeniden başlatıldı. Konteyner ve benzeri yükler hariç, yalnızca tekerlekli araçların ve yüklerinin taşınması kaydıyla, tır veya kamyon taşıyan Ro-Ro gemileri sınıfının yeniden limandan yükleme ve tahliye yapabilmeleri için izin verildi. Ro-Ro taşımacılığına hizmet edecek kamyon, tır, çekici türü araçların 07.30-09.30, 17.30-19.30 saatleri arasında kente ve limana giriş-çıkış yapacak.