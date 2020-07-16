Altın fiyatları kaç TL? Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 2020

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları kaç TL? Altının alış ve satış fiyatını haberimizde derledik. Son zamanlarda yükselen altın fiyatları, yerini koruyor mu? İşte altın ne kadar sorusunun yanıtı...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Alış Fiyatı:399,74 TL Satış Fiyatı:401,02 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın Alış Fiyatı:649,60 TL Satış Fiyatı:656,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın Alış Fiyatı:1.295,10 TL Satış Fiyatı:1.311,30 TL

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın Alış Fiyatı:2.590,10 TL Satış Fiyatı:2.612,50 TL

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