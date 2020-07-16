BİST118.9231.00EURO7.840.21USD6.850.01ALTIN398.66-0.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları kaç TL? Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 2020
    ABONE OL
    16.07.2020 - 17:11 |

    Altın fiyatları kaç TL? Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 2020

    Altın fiyatları yükselişte devam ediyor.Gram altın ve çeyrek altın fiyatları rekor rakamlarda seyrediyor. Bugün altın almak isteyenler, ise altın fiyatlarındaki son durum hakkında bilgilenmek istiyor. İşte altın fiyatları güncel durum...

    Altın fiyatları kaç TL? Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 2020

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları kaç TL? Altının alış ve satış fiyatını haberimizde derledik. Son zamanlarda yükselen altın fiyatları, yerini koruyor mu? İşte altın ne kadar sorusunun yanıtı...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın Alış Fiyatı:399,74 TL Satış Fiyatı:401,02 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın Alış Fiyatı:649,60 TL Satış Fiyatı:656,50 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın Alış Fiyatı:1.295,10 TL Satış Fiyatı:1.311,30 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın Alış Fiyatı:2.590,10 TL Satış Fiyatı:2.612,50 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Bolu'da ata cinsel istismar! Şüpheli serbest bırakıldıBolu'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan O.K. (56) sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da seyir halinde alev alev yandı

    Bursa'da seyir halinde alev alev yandı

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu

    İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu

    Sıradaki Haber