16.07.2020 - 17:11 |
Altın fiyatları kaç TL? Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 2020
Altın fiyatları yükselişte devam ediyor.Gram altın ve çeyrek altın fiyatları rekor rakamlarda seyrediyor. Bugün altın almak isteyenler, ise altın fiyatlarındaki son durum hakkında bilgilenmek istiyor. İşte altın fiyatları güncel durum...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları kaç TL? Altının alış ve satış fiyatını haberimizde derledik. Son zamanlarda yükselen altın fiyatları, yerini koruyor mu? İşte altın ne kadar sorusunun yanıtı...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın Alış Fiyatı:399,74 TL Satış Fiyatı:401,02 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın Alış Fiyatı:649,60 TL Satış Fiyatı:656,50 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın Alış Fiyatı:1.295,10 TL Satış Fiyatı:1.311,30 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın Alış Fiyatı:2.590,10 TL Satış Fiyatı:2.612,50 TL
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