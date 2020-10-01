Altın fiyatları 1 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen hafta altın fiyatlarında bir düşüş meydana gelmişti. Yaşanan dalgalanmalar sonrasında altın fiyatlarında bu hafta bir yükseliş olmaya başlamıştı. Altın fiyatları tekrar düşmeye başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son durumu haberimizde yer alıyor. İşte 1 Ekim altın fiyatları...

1 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 468,70 TL

Gram altın satış fiyatı: 468,83 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı:752,79 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:770,39 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.500,88 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.540,78 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.105,27 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.185,23 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 429,09 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 429,72 TL

ALTIN ONS

Altın Ons alış fiyatı: 1.893

Altın Ons satış fiyatı:1.893

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