Altın fiyatları 1 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında tekrar bir düşüş başladı. 476 TL seviyelerine kadar yükselen gram alttın bugün saat 09.06'de 468 TL seviyelerine indi. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. İşte 1 Ekim 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen hafta altın fiyatlarında bir düşüş meydana gelmişti. Yaşanan dalgalanmalar sonrasında altın fiyatlarında bu hafta bir yükseliş olmaya başlamıştı. Altın fiyatları tekrar düşmeye başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son durumu haberimizde yer alıyor. İşte 1 Ekim altın fiyatları...
1 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 468,70 TL
Gram altın satış fiyatı: 468,83 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı:752,79 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:770,39 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.500,88 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.540,78 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.105,27 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.185,23 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 429,09 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 429,72 TL
ALTIN ONS
Altın Ons alış fiyatı: 1.893
Altın Ons satış fiyatı:1.893