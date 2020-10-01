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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 1 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?
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    01.10.2020 - 12:17 |

    Altın fiyatları 1 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında tekrar bir düşüş başladı. 476 TL seviyelerine kadar yükselen gram alttın bugün saat 09.06'de 468 TL seviyelerine indi. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. İşte 1 Ekim 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları 1 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen hafta altın fiyatlarında bir düşüş meydana gelmişti. Yaşanan dalgalanmalar sonrasında altın fiyatlarında bu hafta bir yükseliş olmaya başlamıştı. Altın fiyatları tekrar düşmeye başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son durumu haberimizde yer alıyor. İşte 1 Ekim altın fiyatları...

    1 EKİM  2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 468,70 TL

    Gram altın satış fiyatı: 468,83 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı:752,79 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı:770,39 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.500,88 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.540,78 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.105,27 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.185,23 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 429,09 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 429,72 TL

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı: 1.893

    Altın Ons satış fiyatı:1.893

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kameradaSultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.
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