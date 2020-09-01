01.09.2020 - 10:20 |
Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? 1 Eylül altın fiyatları anlık son durum
Altın fiyatları son durum... Dünkü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla tamamladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Eylül itibariyle Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 465,98 satış fiyatı ise 471,36 liradan işlem görüyor. İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve tam altın fiyatı ile ilgili son değerlendirmeler.
1 Eylül itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da dünkü kapanışta çeyrek altın 755 liradan işlem görürken gram altın fiyatı cuma günkü kapanışa göre yükseliş gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ve ata altın fiyatı alış-satış değerleri...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR 1 EYLÜL 2020?
GRAM ATLIN FİYATI ALIŞ: 465,98 SATIŞ: 471,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 760,10 SATIŞ: 769,60
YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.515,70 SATIŞ: 1.542
TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.031,20 SATIŞ: 3.065,30
ATA ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.122,20 SATIŞ: 3.145,20
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