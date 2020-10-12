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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika 12 Ekim canlı takip ekranı: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alı-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç lira?
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    12.10.2020 - 11:51 |

    Altın fiyatları son dakika 12 Ekim canlı takip ekranı: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alı-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç lira?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu. Geçen hafta altın fiyatları yükselişe geçmişti ve gram altın fiyatları 487 TL'yi görmüştü. Altın fiyatlarında yükseliş bu hafta da devam ediyor. İşte 12 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...

    Altın fiyatları son dakika 12 Ekim canlı takip ekranı: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alı-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç lira?

    Altın fiyatlarında yukarı doğru yükseliş ivmesi devam ediyor. Bugün sabah saat 08.08'de gram altının alış fiyatı 498,56 TL iken satış fiyatı ise 489,64 TL olarak yer aldı. Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler gündemde merak ediliyor. İşte 12 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 498,56 TL

    Gram altın satış fiyatı: 489,64 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı:780,64 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı:798,18 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.556,41 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.596,36 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.220,16 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.300,13 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 443,88 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 444,14 TL

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı: 1.929

    Altın Ons satış fiyatı: 1.929

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