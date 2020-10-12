Altın fiyatları son dakika 12 Ekim canlı takip ekranı: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alı-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç lira?
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu. Geçen hafta altın fiyatları yükselişe geçmişti ve gram altın fiyatları 487 TL'yi görmüştü. Altın fiyatlarında yükseliş bu hafta da devam ediyor. İşte 12 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...
Altın fiyatlarında yukarı doğru yükseliş ivmesi devam ediyor. Bugün sabah saat 08.08'de gram altının alış fiyatı 498,56 TL iken satış fiyatı ise 489,64 TL olarak yer aldı. Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler gündemde merak ediliyor. İşte 12 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 498,56 TL
Gram altın satış fiyatı: 489,64 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı:780,64 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:798,18 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.556,41 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.596,36 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.220,16 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.300,13 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 443,88 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 444,14 TL
ALTIN ONS
Altın Ons alış fiyatı: 1.929
Altın Ons satış fiyatı: 1.929