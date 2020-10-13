Altın fiyatları 13 Ekim son dakika gelişmeleri! Bugünkü altın fiyatları canlı takip ekranı için tıkla!

Altın fiyatları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Gram altın sabah saatlerinde 484 TL seviyelerinde yer alırken bugün saat 14.20'de ise 488 TL oldu. Son dakika altın fiyatları ile ilgili gelişmelerin detayları haber yer alıyor. İşte 13 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...

13 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 488,19 TL

Gram altın satış fiyatı: 488,24 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı: 778,39 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 795,87 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.551,91 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.591,75 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.210,84 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.290,59 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 443,68 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 443,94 TL

ALTIN ONS

Altın Ons alış fiyatı: 1.920



Altın Ons satış fiyatı: 1.920

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