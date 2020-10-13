85,74BİST1.178-0.01EURO9.32-0.13USD7.900.19ALTIN487.750.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 13 Ekim son dakika gelişmeleri! Bugünkü altın fiyatları canlı takip ekranı için tıkla!
    ABONE OL
    13.10.2020 - 15:31 |

    Altın fiyatları 13 Ekim son dakika gelişmeleri! Bugünkü altın fiyatları canlı takip ekranı için tıkla!

    Altın fiyatlarında dün artış yaşanmıştı. Dün 489 TL'yi gören gram altın bugün düşüş yaşadı ve saat 08.24'te gram altın satış fiyatı 484,05 TL oldu. Altın fiyatlarında tekrar bür yükeliş ivmesi başladı ve saat 14.20'de gram altın 488 TL seviyesinde yer aldı. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. İşte 13 Ekim altın alış-satış fiyatları...

    Altın fiyatları 13 Ekim son dakika gelişmeleri! Bugünkü altın fiyatları canlı takip ekranı için tıkla!

    Altın fiyatları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Gram altın sabah saatlerinde 484 TL seviyelerinde yer alırken bugün saat 14.20'de ise 488 TL oldu. Son dakika altın fiyatları ile ilgili gelişmelerin detayları haber yer alıyor. İşte 13 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...

    13 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 488,19 TL

    Gram altın satış fiyatı: 488,24 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı: 778,39 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 795,87 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.551,91 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.591,75 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.210,84 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.290,59 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 443,68 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 443,94 TL

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı: 1.920

    Altın Ons satış fiyatı: 1.920

    CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

      Çavuşoğlu'dan İsveçli bakana sert tepki: O kelimeyi kullanamazsınızİsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz" diye konuştu.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK burs ve yurt şartları neler?

      KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK burs ve yurt şartları neler?

      SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

      SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

      Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

      Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

      Son dakika... Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

      Son dakika... Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

      Sıradaki Haber