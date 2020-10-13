Altın fiyatları 13 Ekim son dakika gelişmeleri! Bugünkü altın fiyatları canlı takip ekranı için tıkla!
Altın fiyatlarında dün artış yaşanmıştı. Dün 489 TL'yi gören gram altın bugün düşüş yaşadı ve saat 08.24'te gram altın satış fiyatı 484,05 TL oldu. Altın fiyatlarında tekrar bür yükeliş ivmesi başladı ve saat 14.20'de gram altın 488 TL seviyesinde yer aldı. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. İşte 13 Ekim altın alış-satış fiyatları...
Altın fiyatları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Gram altın sabah saatlerinde 484 TL seviyelerinde yer alırken bugün saat 14.20'de ise 488 TL oldu. Son dakika altın fiyatları ile ilgili gelişmelerin detayları haber yer alıyor. İşte 13 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...
13 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 488,19 TL
Gram altın satış fiyatı: 488,24 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 778,39 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 795,87 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.551,91 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.591,75 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.210,84 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.290,59 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 443,68 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 443,94 TL
ALTIN ONS
Altın Ons alış fiyatı: 1.920
Altın Ons satış fiyatı: 1.920