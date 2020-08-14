Altın fiyatları 14 Ağustos canlı takip ekranı: Bugün ONS, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, son dakika kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş yatırımcılar ve hediye olarak altın alacaklar tarafından merak ediliyor. 14 Ağustos 2020 saat 15.36 'da çeyrek altının alış fiyatı 750,00 TL iken satış fiyatı ise 766,80 TL oldu. Altın Ons alış fiyatı 1.950 TL olarak yer aldı. Gram, yarım ve tam altın fiyatları da merak ediliyor. İşte 14 Ağustos altın alış ve satış fiyatları...

14 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI



Gram Altın Alış Fiyatı: 461,52

Gram Altın Satış Fiyatı: 464,61 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 750,00 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 766,80 TL

Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.495,70 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.533,50 TL

Tam Altın Alış Fiyatı: 2.991,40 TL

Tam Altın Satış Fiyatı: 3.045,00 TL

Altın Ons Alış Fiyatı: 1.948

Altın Ons Satış Fiyatı: 1.949

22 Ayar Altın Alış fiyatı: 418,05 TL

22 Ayar Altın Satış Fiyatı: 434,21 TL

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