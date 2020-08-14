Altın fiyatları 14 Ağustos canlı takip ekranı: Bugün ONS, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, son dakika kaç TL?
Altın fiyatlarında olan son dakika gelişmeleri vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüş sonrasında yeniden bir yükselme yaşanmaya başlandı. İşte 14 Ağustos 2020 gram, çeyrek, ONS, yarım, tam ve 22 ayar altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş yatırımcılar ve hediye olarak altın alacaklar tarafından merak ediliyor. 14 Ağustos 2020 saat 15.36 'da çeyrek altının alış fiyatı 750,00 TL iken satış fiyatı ise 766,80 TL oldu. Altın Ons alış fiyatı 1.950 TL olarak yer aldı. Gram, yarım ve tam altın fiyatları da merak ediliyor. İşte 14 Ağustos altın alış ve satış fiyatları...
14 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
Gram Altın Alış Fiyatı: 461,52
Gram Altın Satış Fiyatı: 464,61 TL
Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 750,00 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 766,80 TL
Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.495,70 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.533,50 TL
Tam Altın Alış Fiyatı: 2.991,40 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 3.045,00 TL
Altın Ons Alış Fiyatı: 1.948
Altın Ons Satış Fiyatı: 1.949
22 Ayar Altın Alış fiyatı: 418,05 TL
22 Ayar Altın Satış Fiyatı: 434,21 TL