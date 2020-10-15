Altın fiyatları 15 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri...

Hafta içinin dördüncü gününde altın fiyatları takip edilen konular arasında bulunuyor. Altın fiyatların yaşanan düşüş ve yükseliş ile ilgili detaylar merak konusu. Bugün sabah saat 09.17'de gram altın satış fiyatı 484,06 TL oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte 15 Ekim altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

15 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 483,97 TL

Gram altın satış fiyatı: 484,06 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı: 775,86 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 793,59 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.546,87 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.587,18 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.200,41 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.281,14 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 442,24 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 442,66 TL

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