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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 15 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri...
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    15.10.2020 - 10:24 |

    Altın fiyatları 15 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri...

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu. Bu hafta gram altın 488 TL seviyelerine geldi. Bugün ise altın fiyatlarında aşağı doğru bir seyir yer aldı. İşte 15 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

    Altın fiyatları 15 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri...

    Hafta içinin dördüncü gününde altın fiyatları takip edilen konular arasında bulunuyor. Altın fiyatların yaşanan düşüş ve yükseliş ile ilgili detaylar merak konusu. Bugün sabah saat 09.17'de gram altın satış fiyatı 484,06 TL oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte 15 Ekim altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

    15 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 483,97 TL

    Gram altın satış fiyatı: 484,06 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı: 775,86 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 793,59 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.546,87 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.587,18 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.200,41 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.281,14 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 442,24 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 442,66 TL

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    Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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