Altın fiyatları 15 Haziran! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyorlar. Hediye olarak altın almak isteyenler de gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım ve tam altın fiyatlarının son durumunu merak ediyorlar.Peki 15 Haziran altın fiyatlarında son durum nedir?

ALTIN FİYATLARI-15 HAZİRAN 2020

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 378,84 TL Satış 378,96 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 616,70 TL Satış 623,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.233,40 TL Satış 1.244,90 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.527,50 TL Satış 2.550,80 TL

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