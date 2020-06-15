15.06.2020 - 08:12 |
Altın fiyatları 15 Haziran! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...
Gram altın fiyatı geçtiğimiz günlerde 366 TL'ye kadar düşüşe geçmesinden sonra tekrar yükselmeye başladı. Haziran ayının yeni haftasının başlamasıyla beraber altın piyasasındaki son durumlar gündemde yer alıyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyorlar. Hediye olarak altın almak isteyenler de gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım ve tam altın fiyatlarının son durumunu merak ediyorlar.Peki 15 Haziran altın fiyatlarında son durum nedir?
ALTIN FİYATLARI-15 HAZİRAN 2020
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 378,84 TL Satış 378,96 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 616,70 TL Satış 623,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 1.233,40 TL Satış 1.244,90 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 2.527,50 TL Satış 2.550,80 TL
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ