15.11.2020 - 20:26 |
Altın fiyatları 15 Kasım canlı takip ekranı: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika detayları vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası bir düşüş yaşanmaya başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın detayları merak konusu. Peki 15 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın 464 TL seviyelerine geldi. İşte 15 Kasım 2020 altın alış-satış fiyatları...
15 KASIM ALTIN FİYATLARI
Gram altın 464,54 TL alış 464,63 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
Çeyrek altın 744,58 TL alış 762,11 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
Yarım altın 1.484,51 alış 1.524,22 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
Tam altın 3.071,40 TL alış 3.150,98 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
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Köpeğin izlediği mazgallar, itfaiye ekipleri tarafından kameralarla incelendiİzmit'te köpeğin, her gün belirli saatlerde gelerek caddede bulunan mazgalların içerisini izlemesi merak konusu oldu. Köpeğin odaklanıp baktığı mazgallar itfaiye ekipleri tarafından incelendi. Özel kameralara mazgalın içerisini izleyen itfaiye ekipleri sıra dışı bir durumla karşılaşmadı.