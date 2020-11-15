Altın fiyatları 15 Kasım canlı takip ekranı: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın 464 TL seviyelerine geldi. İşte 15 Kasım 2020 altın alış-satış fiyatları...

15 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın 464,54 TL alış 464,63 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Çeyrek altın 744,58 TL alış 762,11 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Yarım altın 1.484,51 alış 1.524,22 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Tam altın 3.071,40 TL alış 3.150,98 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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