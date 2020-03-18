Altın fiyatları | 18 Mart: Gram altın - çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Gram altın ifiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı için arayış sürüyor. Günün ilk saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren altın fiyatlarında güncel durum nedir? Haftanın üçüncügününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 18 Mart 2020 Çarşamba gününe ait altın fiyatlarını haberimizde derledik. Peki altın bugün ne kadar? Yatırım amaçlı ve hediyelik olarak altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler, altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatlarında son dakika güncel durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 313,20 TL / Gram altın satış fiyatı 313,29 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 503,03 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 514,73 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.002,92 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.029,46 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.075,01 TL / Tam altın satış fiyatı 2.128,18 TL

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