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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları | 18 Mart: Gram altın - çeyrek altın fiyatı kaç TL?
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    18.03.2020 - 09:31 |

    Altın fiyatları | 18 Mart: Gram altın - çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Altın fiyatları için büyük merak başladı. Son günlerde bir düşen, bir yükselen altın fiyatları vatandaşları meraklandırdı. Bugün altın almak veya altın bozudrmak isteyenler, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere yarım altın ve tam altın fiyatı hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 18 Mart 2020 Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum...

    Altın fiyatları | 18 Mart: Gram altın - çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Gram altın ifiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı için arayış sürüyor. Günün ilk saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren altın fiyatlarında güncel durum nedir? Haftanın üçüncügününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 18 Mart 2020 Çarşamba gününe ait altın fiyatlarını haberimizde derledik. Peki altın bugün ne kadar? Yatırım amaçlı ve hediyelik olarak altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler, altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatlarında son dakika güncel durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 313,20 TL / Gram altın satış fiyatı 313,29 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 503,03 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 514,73 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.002,92 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.029,46 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.075,01 TL / Tam altın satış fiyatı 2.128,18 TL

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    Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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