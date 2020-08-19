Altın fiyatları 19 Ağustos 2020 canlı takip TIKLA! Bugün ONS, gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında bu hafta artış yaşanmaya başlanmıştı. Altın fiyatlarında yeniden aşağı doğru bir hareketlilik oldu.19 Ağustos saat 10.50'de çeyrek altının alış fiyatı 765,80 TL iken satış fiyatı ise 781,60 TL olarak yer aldı. Gram, yarım, tam ve ONS altın fiyatları ise merak ediliyor. İşte 19 Ağustos altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

19 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

Altın Ons Alış Fiyatı: 1.989

Altın Ons Satış Fiyatı: 1.990

Gram Altın Alış Fiyatı: 471,32

Gram Altın Satış Fiyatı: 475,20 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı:765,80 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı:781,60 TL

Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.527,00 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı:1.560,90 TL

Tam Altın Alış Fiyatı: 3.053,90 TL

Tam Altın Satış Fiyatı:3.112,20 TL

22 Ayar Altın Alış fiyatı: 426,85

22 Ayar Altın Satış Fiyatı: 443,38

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