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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 19 Ağustos 2020 canlı takip TIKLA! Bugün ONS, gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?
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    19.08.2020 - 12:26 |

    Altın fiyatları 19 Ağustos 2020 canlı takip TIKLA! Bugün ONS, gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatlarındaki son durum gündemde araştırılmaya devam ediliyor. Altın fiyatlarında rekor artıştan sonra geçen hafta bir düşüş yaşanmıştı. Bu hafta ise altın fiyatlarında yukarı doğru bir seyir başladı. Ancak tekrar altın fiyatlarında düşmeye başladı. İşte 19 Ağustos gram, çeyrek, yarım, ONS ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları 19 Ağustos 2020 canlı takip TIKLA! Bugün ONS, gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatlarında bu hafta artış yaşanmaya başlanmıştı. Altın fiyatlarında yeniden aşağı doğru bir hareketlilik oldu.19 Ağustos saat 10.50'de çeyrek altının alış fiyatı 765,80 TL iken satış fiyatı ise 781,60 TL olarak yer aldı. Gram, yarım, tam ve ONS altın fiyatları ise merak ediliyor. İşte 19 Ağustos altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

    19 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    Altın Ons Alış Fiyatı: 1.989

    Altın Ons Satış Fiyatı: 1.990

    Gram Altın Alış Fiyatı: 471,32

    Gram Altın Satış Fiyatı: 475,20 TL

    Çeyrek Altın Alış Fiyatı:765,80 TL

    Çeyrek Altın Satış Fiyatı:781,60 TL

    Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.527,00 TL

    Yarım Altın Satış Fiyatı:1.560,90 TL

    Tam Altın Alış Fiyatı: 3.053,90 TL

    Tam Altın Satış Fiyatı:3.112,20 TL

    22 Ayar Altın Alış fiyatı: 426,85

    22 Ayar Altın Satış Fiyatı: 443,38

    19 AĞUSTOS CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.
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