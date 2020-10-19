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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 19 Ekim takip ekranı son dakika: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
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    19.10.2020 - 09:23 |

    Altın fiyatları 19 Ekim takip ekranı son dakika: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde takip edilen konular arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları merak konusu. Bugünkü altın fiyatları haberde yer alıyor. İşte 19 Ekim bugünkü canlı altın fiyatları takip ekranı...

    Altın fiyatları 19 Ekim takip ekranı son dakika: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

    Ekim ayının yeni haftasının başlamasıyla altın fiyatları son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün gram altın satış fiyatı sabah saat 09.16'da 486,30 TL olarak yer aldı. İşte 19 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    19 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 486,19 TL

    Gram altın satış fiyatı: 486,30 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı: 773,65 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 791,03 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.542,46 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.582,07 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.191,30 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.270,57 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 440,98 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 441,24 TL

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı: 1.909

    Altın Ons satış fiyatı: 1.909

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    Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlarAFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 3 yıldır, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanların tedavisi yapılıyor.
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