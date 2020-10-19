Altın fiyatları 19 Ekim takip ekranı son dakika: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde takip edilen konular arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları merak konusu. Bugünkü altın fiyatları haberde yer alıyor. İşte 19 Ekim bugünkü canlı altın fiyatları takip ekranı...
Ekim ayının yeni haftasının başlamasıyla altın fiyatları son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün gram altın satış fiyatı sabah saat 09.16'da 486,30 TL olarak yer aldı. İşte 19 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
19 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 486,19 TL
Gram altın satış fiyatı: 486,30 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 773,65 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 791,03 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.542,46 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.582,07 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.191,30 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.270,57 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 440,98 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 441,24 TL
ALTIN ONS
Altın Ons alış fiyatı: 1.909
Altın Ons satış fiyatı: 1.909