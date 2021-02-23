Altın fiyatları 2021 bugün ne kadar? Hediyelik - yatırım amaçlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı güncel tablosu

Altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşlar kar yapmak için doğru zamanı bekliyor. Son zamanlarda düşük devam eden fiyatlarda altına ilgi arttı. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? İşte haftanın ilk gününde canlı - güncel altın fiyatları listesi haberimizde...

BUGÜNE AİT ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:408,95 TRY Satış Fiyatı:410,67 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:667,00 TRY Satış Fiyatı:683,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.333,00 TRY Satış Fiyatı:1.369,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.658,00 TRY Satış Fiyatı:2.730,00 TRY

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