21.02.2021 - 10:40 |
Altın fiyatları 21 Şubat canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Bu haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları merak konusu. Altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki 21 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında hafta içi aşağı yönlü bir hareket oldu. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında ise son fiyatlar merak konusu. Bugün saat 09.50'de gram altın satış fiyatı 399,60 TL olarak yer aldı. İşte çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı... Peki 21 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu?
21 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 399,55 TL
Gram altın satış fiyatı: 399,60 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı: 640,84 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:655,90 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın alış fiyatı: 1.277,67 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.311,80 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı: 2.653,17 TL
Tam altın satış fiyatı:2.721,81 TL