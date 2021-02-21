MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 21 Şubat canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
ABONE OL
21.02.2021 - 10:40 |

Altın fiyatları 21 Şubat canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Bu haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları merak konusu. Altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki 21 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları 21 Şubat canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatlarında hafta içi aşağı yönlü bir hareket oldu. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında ise son fiyatlar merak konusu. Bugün saat 09.50'de gram altın satış fiyatı 399,60 TL olarak yer aldı. İşte çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı... Peki 21 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu?

21 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 399,55 TL

Gram altın satış fiyatı: 399,60 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı: 640,84 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:655,90 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış fiyatı: 1.277,67 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.311,80 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı: 2.653,17 TL

Tam altın satış fiyatı:2.721,81 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Tunceli'de 600'ü bulan terörist sayısı 20'lere düştü

Son dakika... Tunceli'de 600'ü bulan terörist sayısı 20'lere düştü

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Son dakika haberi: Yer: Bursa... 'Dur' ihtarına uymayan 4 kişi polisle çatıştı!

Son dakika haberi: Yer: Bursa... 'Dur' ihtarına uymayan 4 kişi polisle çatıştı!

Sıradaki Haber