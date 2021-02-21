Altın fiyatları 21 Şubat canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatlarında hafta içi aşağı yönlü bir hareket oldu. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında ise son fiyatlar merak konusu. Bugün saat 09.50'de gram altın satış fiyatı 399,60 TL olarak yer aldı. İşte çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı... Peki 21 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu?

21 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 399,55 TL

Gram altın satış fiyatı: 399,60 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı: 640,84 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:655,90 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış fiyatı: 1.277,67 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.311,80 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı: 2.653,17 TL

Tam altın satış fiyatı:2.721,81 TL

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