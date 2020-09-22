Altın fiyatları 22 Eylül canlı takip ekranı! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Gram, yarım, çeyrek ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcılar ve hediye alacaklar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum ile ilgili ayrıntılar...

22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:468,58 TL Satış Fiyatı:468,67 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:748,66 TL Satış Fiyatı:765,49 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.492,65 TL Satış Fiyatı:1.530,98 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.088,23 TL Satış Fiyatı:3.164,97 TL

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