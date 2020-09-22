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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 22 Eylül canlı takip ekranı! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
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    22.09.2020 - 09:11 |

    Altın fiyatları 22 Eylül canlı takip ekranı! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları araştırılan konular arasında bulunuyor. Haftanın ilk günü olan dün gram altın fiyatları 474 seviyelerini gördü. Bugün ise altın fiyatları aşağı doğru bir ivme ile güne başladı. İşte 22 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları 22 Eylül canlı takip ekranı! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Gram, yarım, çeyrek ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcılar ve hediye alacaklar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum ile ilgili ayrıntılar...

    22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:468,58 TL Satış Fiyatı:468,67 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:748,66 TL Satış Fiyatı:765,49 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.492,65 TL Satış Fiyatı:1.530,98 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.088,23 TL Satış Fiyatı:3.164,97 TL

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