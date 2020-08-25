25.08.2020 - 17:34 |
Altın fiyatları 25 Ağustos 2020 canlı güncel takip ekranı! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda rekor bir yükseliş yaşanmıştı. Daha sonra ise aşağı doğru bir seyir gerçekleşti. Güncel piyasalarda yer alan gram, çeyrek, yarım, tam ve ONS altın alış fiyatlarının son durumu merak ediliyor. İşte 25 Ağustos altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde aranan konuların başında yer alıyor. 15 Ağustos saat 12.48'de gram altının alış fiyatı 457, 98 TL iken satış fiyatı ise 459,51 TL oldu. Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. İşte 25 Ağustos çeyrek,i yarım, tam ve ONS altın fiyatları...
25 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.925 Satış: 1.925
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 457,98 TL Satış Fiyatı: 459,51 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:744,20 TL Satış Fiyatı:752,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.483,90 TL Satış Fiyatı:1.507,20 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 2.967,80 TL Satış Fiyatı:2.998,30 TL
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