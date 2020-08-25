Altın fiyatları 25 Ağustos 2020 canlı güncel takip ekranı! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde aranan konuların başında yer alıyor. 15 Ağustos saat 12.48'de gram altının alış fiyatı 457, 98 TL iken satış fiyatı ise 459,51 TL oldu. Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. İşte 25 Ağustos çeyrek,i yarım, tam ve ONS altın fiyatları...

25 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.925 Satış: 1.925

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 457,98 TL Satış Fiyatı: 459,51 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:744,20 TL Satış Fiyatı:752,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.483,90 TL Satış Fiyatı:1.507,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 2.967,80 TL Satış Fiyatı:2.998,30 TL

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