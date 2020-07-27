Altın fiyatları 27 Temmuz 2020! Rekor geldi! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Ons altın fiyatlarındaki hızlı artış gram altın fiyatlarına yansıdı. Altında yaşanan bu yükseliş sonrasında ise yatırımcılar tarafından son durum araştırılmaya başlandı. Çeyrek altın 700 TL'yi gördü. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte detaylar...

27 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:427,19 TL Satış Fiyatı:427,28 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:697,80 TL Satış Fiyatı:705,40 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.391,30 TL Satış Fiyatı:1.409,10 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.866,40 TL Satış Fiyatı:2.882,80 TL

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REKOR GELDİ

Altının ons fiyatı cuma gününü yüzde 0,7 artışla 1.901 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel cuma günü yüzde 0,8 değer kazanan gram altın, 418,4 lirayla rekor kapanış yaptı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 427,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 425,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 700 lira, Cumhuriyet altını da 2.853 liradan satılıyor.

Yükselişini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında 1.944,73 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.933 dolardan işlem görüyor.