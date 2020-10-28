Altın fiyatları 28 Ekim canlı takip ekranı! Gram altın 500 TL'yi geçti! İşte çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları...

Altın fiyatları araştırmaları devam ediyor. 28 Ekim saat 10.50'de gram altın alış fiyatı 504,79 TL olarak yer aldı. Altın fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merak konusu. İşte 28 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...

28 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 504,79 TL

Gram altın satış fiyatı: 504,83 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı: 800,76 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 819,05 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.596,52 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.638,10 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.303,15 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.386,41 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 456,44 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 456,86 TL

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