28.10.2020 - 11:01 |
Altın fiyatları 28 Ekim canlı takip ekranı! Gram altın 500 TL'yi geçti! İşte çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları...
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Haftanın üçüncü gününde gram altının fiyatı 500 TL2nin üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki son durum ise vatandaşlar tarafında merakla araştırılıyor. İşte 28 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları araştırmaları devam ediyor. 28 Ekim saat 10.50'de gram altın alış fiyatı 504,79 TL olarak yer aldı. Altın fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merak konusu. İşte 28 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...
28 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 504,79 TL
Gram altın satış fiyatı: 504,83 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 800,76 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 819,05 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.596,52 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.638,10 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.303,15 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.386,41 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 456,44 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 456,86 TL
Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.