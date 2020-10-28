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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 28 Ekim canlı takip ekranı! Gram altın 500 TL'yi geçti! İşte çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları...
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    28.10.2020 - 11:01 |

    Altın fiyatları 28 Ekim canlı takip ekranı! Gram altın 500 TL'yi geçti! İşte çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları...

    Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Haftanın üçüncü gününde gram altının fiyatı 500 TL2nin üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki son durum ise vatandaşlar tarafında merakla araştırılıyor. İşte 28 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...

    Altın fiyatları 28 Ekim canlı takip ekranı! Gram altın 500 TL'yi geçti! İşte çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları...

    Altın fiyatları araştırmaları devam ediyor. 28 Ekim saat 10.50'de gram altın alış fiyatı 504,79 TL olarak yer aldı. Altın fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merak konusu. İşte 28 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...

    28 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 504,79 TL

    Gram altın satış fiyatı: 504,83 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı: 800,76 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 819,05 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.596,52 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.638,10 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.303,15 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.386,41 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 456,44 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 456,86 TL

    ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.
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