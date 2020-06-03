03.06.2020 - 09:19 |
Altın fiyatları 3 Haziran son durumu nedir? Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Haftanın ortasına gelinmesiyle birlikte altın piyasasındaki hareketlilik gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırım aracı ya da hediye olarak altın almak isteyenler gram,çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki gelişmeleri öğrenmek için piyasa detaylarına bakıyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son durum nedir?
Corona virüs önlemlerinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte 1 Haziran tarihinde normalleşme süreci başladı. Altın piyasası için önemli olan Kapalı Çarşı'da açıldı.Altın fiyatları bölgesel ve küresel gelişmelere göre piyasa değerinde değişlikler gösterebiliyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne?
3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:372,55 TL Satış Fiyatı:372,61 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:606,40 TL Satış Fiyatı: 614,30 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.212,80 TL Satış Fiyatı:1.228,60 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.485,20 TL Satış Fiyatı:2.509,60 TL
İstanbul'da sosyal mesafesiz yolculuk... 14 kişilik minibüse 30 kişi bindiKoronavirüs salgını sürecinde toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralı önceki gün kaldırılarak araçların koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabileceği açıklandı. Ancak Esenyurt’ta 14 yerine 30 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne polis tarafından 104 lira para cezası yazıldı. Minibüs sürücüsü, “Mecburen yolcuları aldım” derken iç içe sosyal mesafesiz yolculuk dikkat çekti.