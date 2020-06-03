Altın fiyatları 3 Haziran son durumu nedir? Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Corona virüs önlemlerinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte 1 Haziran tarihinde normalleşme süreci başladı. Altın piyasası için önemli olan Kapalı Çarşı'da açıldı.Altın fiyatları bölgesel ve küresel gelişmelere göre piyasa değerinde değişlikler gösterebiliyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne?

3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:372,55 TL Satış Fiyatı:372,61 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:606,40 TL Satış Fiyatı: 614,30 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.212,80 TL Satış Fiyatı:1.228,60 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.485,20 TL Satış Fiyatı:2.509,60 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ