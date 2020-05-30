Altın fiyatları 30 Mayıs son durumu nedir? Çeyrek,gram, yarım ve tam altın canlı fiyatları...

Altın kuruna yatırım yapacak vatandaşlar altında yaşanan değişimleri araştırıyorlar. Nisan ayında altın fiyatlarında yaşanan yükselişten sonra mayıs ayında altın fiyatlarında gerileme yaşandı.Gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 30 Mayıs son dakika güncel altın fiyatları

30 MAYIS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:379,47 TL Satış Fiyatı:379,64 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:617,90 TL Satış Fiyatı:625,70 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.235,90 TL Satış Fiyatı:1.249,90 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.532,60 TL Satış Fiyatı:2.561,00 TL

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