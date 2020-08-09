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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 9 Ağustos canlı takip ekranı! Bugün son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
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    09.08.2020 - 16:43 |

    Altın fiyatları 9 Ağustos canlı takip ekranı! Bugün son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

    Son dakika altın fiyatları gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrasında hem yatırımcılar hem de hediye altın almak isteyenler tarafından gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişim gündemde araştırılıyor. Çeyrek altının 805 TL olarak yer aldı.Yükselişten sonra altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı. İşte son dakika 9 Ağustos altın fiyatları...

    Altın fiyatları 9 Ağustos canlı takip ekranı! Bugün son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor atış sonrasında bir düşüş hareketliliği oldu. Altın fiyatlarında artış ve düşüş hareketliliği ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 9 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...

    9 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Alış Fiyatı:476,90 TL Satış Fiyatı: 477,15 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Alış Fiyatı: 787,36 TL Satış Fiyatı: 805,73 TL

    YARIM ALTIN

    Alış Fiyatı: 1.569,79 TL Satış Fiyatı: 1.611,46 TL

    TAM ALTIN

    Alış Fiyatı: 3.247,84 TL Satış Fiyatı: 3.331,34 TL

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