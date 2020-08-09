Altın fiyatları 9 Ağustos canlı takip ekranı! Bugün son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor atış sonrasında bir düşüş hareketliliği oldu. Altın fiyatlarında artış ve düşüş hareketliliği ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 9 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...

9 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı:476,90 TL Satış Fiyatı: 477,15 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 787,36 TL Satış Fiyatı: 805,73 TL

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.569,79 TL Satış Fiyatı: 1.611,46 TL

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 3.247,84 TL Satış Fiyatı: 3.331,34 TL

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