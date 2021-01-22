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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları akşam saatlerinde geriledi!
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22.01.2021 - 17:56 |

Son dakika: Altın fiyatları akşam saatlerinde geriledi!

Gelen son dakika haberine göre altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından akşam saatlerinde 439 lira seviyesine geriledi.

Son dakika: Altın fiyatları akşam saatlerinde geriledi!

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 443,2 liradan tamamlamıştı. 

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 17.55 itibarıyla 444 TL seviyesinden 439 TL seviyesine geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 710 lira, Cumhuriyet altını da 2.908 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda  1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirmişti.

Öte yandan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin liraya geriledi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

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