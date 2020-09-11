11.09.2020 - 14:34 |
Altın fiyatları anlık takip butonu : Gram - çeyrek altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor?
11 Eylül 2020 Cuma gününe ait altın fiyatlarını derledik. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Altının alış ve satış fiyatı kaç para? İşte güncel anlık takip listesindeki rakamlar...
Altın fiyatları canlı grafiğini haberimize ekledik. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının anlık durumunu haberimizin içeriğindeki rakamlardan ve anlık takip linki üzerinden sorgulayabilir.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:467,21 TRY Satış Fiyatı:468,26 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:759,20 TRY Satış Fiyatı:766,50 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.513,80 TRY Satış Fiyatı:1.531,20 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.027,50 TRY Satış Fiyatı:3.050,70 TRY
240 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdıİstanbul'da telefon dolandırıcıların son kurbanı makine mühendisi N.D. adlı kadın oldu. N.D.'nin dolandırıcılara verdiği 240 bin dolar seri numaları sayesinde bulunurken 3 kişi tutuklandı. Dolandırıcıların parayı altına çevirerek bir kuyumcunun firmasına kıymetli kargo olarak gönderildiği tespit edildi. N.D,'nin parasıyla çevrilen 3 külçe altının yanı sıra, dolandırıcılıktan elde edildiğine yönelik şüphe bulunan birer kiloluk 9 külçe altının da gönderilenler arasında olduğu saptandı. İstanbul polisi, Şanlıurfa polisiyle temasa geçerek kargo ile gönderilen 681 bin dolar değerinde birer kiloluk 12 külçe altına el koydurdu.