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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları anlık takip: Canlı akış gram altın fiyatında güncel durum
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    06.10.2020 - 13:59 |

    Altın fiyatları anlık takip: Canlı akış gram altın fiyatında güncel durum

    Son dakika altın fiyatları ne kadar merak ediliyor. Anlık olarak altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının hem alış hem de satış durumunu öğrenmek istiyor. İşte 6 Ekim 2020 Salı gününe ait son dakika altın fiyatları...

    Altın fiyatları anlık takip: Canlı akış gram altın fiyatında güncel durum

    Son zamanlarda yükselişiyle gündeme gelen altın fiyatlarındaki gidişat ne yönde? Haftanın ikinci gününde büyük merak konusu olan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:474,02 TRY Satış Fiyatı:476,29 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:772,70 TRY Satış Fiyatı:779,70 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.543,00 TRY Satış Fiyatı:1.557,50 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.080,90 TRY Satış Fiyatı:3.102,80 TRY

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    Saldırı anı kamerada!Ermenistan'ın Gence kentine fırlattığı ve sivilleri hedef aldığı füzenin düştüğü anlar, dehşetin boyutunu ortaya koydu.
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