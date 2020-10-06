Altın fiyatları anlık takip: Canlı akış gram altın fiyatında güncel durum

Son zamanlarda yükselişiyle gündeme gelen altın fiyatlarındaki gidişat ne yönde? Haftanın ikinci gününde büyük merak konusu olan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:474,02 TRY Satış Fiyatı:476,29 TRY