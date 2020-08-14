Altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar? (14 Ağustos 2020)

14 Ağustos 2020 Cuma gününe ait son dakika altın fiyatları tablosuna haberimizde yer verdik. Son zamanlarda zirve rakamlara ulaşan ve yatırımcısını mutlu ederken, alıcısını üzen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:462,51 TRY Satış Fiyatı:466,60 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:751,00 TRY Satış Fiyatı:769,30 TRY YARIM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı:1.496,70 TRY Satış Fiyatı:1.537,90 TRY TAM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı:2.993,40 TRY Satış Fiyatı:3.052,60 TRY

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