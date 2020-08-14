14.08.2020 - 19:23 |
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar? (14 Ağustos 2020)
Altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün altın alma veya altın bozdurmak isteyenlerin öğrenmek istediği altının alış ve satış fiyatını haberimizde derledik. Son zamanlarda yükselen altın fiyatları bugün nasıl? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları son dakika durum...
14 Ağustos 2020 Cuma gününe ait son dakika altın fiyatları tablosuna haberimizde yer verdik. Son zamanlarda zirve rakamlara ulaşan ve yatırımcısını mutlu ederken, alıcısını üzen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:462,51 TRY Satış Fiyatı:466,60 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:751,00 TRY Satış Fiyatı:769,30 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.496,70 TRY Satış Fiyatı:1.537,90 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.993,40 TRY Satış Fiyatı:3.052,60 TRY
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.