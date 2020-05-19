BİST101.9832.22EURO7.50-0.07USD6.87-0.11ALTIN383.710.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün kaç TL?
    ABONE OL
    19.05.2020 - 08:56 |

    Altın fiyatları bugün 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün kaç TL?

    Altın fiyatları ne olacak? Geçtiğimiz hafta oldukça düşen altın fiyatlarında bu hafta tekrar yükseliş başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları için meraklı arayış sürüyor. Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatlarını haberimizde derledik.

    Altın fiyatları bugün 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün kaç TL?

    19 Mayıs 2020 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre yükseldi. Hediyelik ve ya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak ve ya yatırımındaki karı öğrenmek için altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. Peki bugün altın ne kadar? İşte yeni haftanın ilk günün altın fiyatları son dakika durumu...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:381,70 TL Satış Fiyatı:385,21 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:620,40 TL Satış Fiyatı:631,10 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.240,70 TL Satış Fiyatı:1.261,80 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.470,00 TL Satış Fiyatı:2.515,80 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Milliyet'te Gündem (19 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM aktüel katalog bugün ve yarın! BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BİM aktüel katalog bugün ve yarın! BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gece idrak edilecek?

    Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gece idrak edilecek?

    Sıradaki Haber