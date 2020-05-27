Altın fiyatları canlı 2020: Gram altın fiyatı düşüyor!

Altın fiyatları ne olacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Nisan ayında rekor rakamları gören ardından Mayıs ayında yavaş yavaş gerileyen altın fiyatları düştüğü seviyedeki dengeyi koruyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı bugün ne kadar? Gün gün ve saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları şu an kaç TL? İşte son dakika güncel altın fiyatları 27 Mayıs...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:370,29 TL Satış Fiyatı:372,30 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:601,70 TL Satış Fiyatı:609,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.203,40 TL Satış Fiyatı:1.219,30 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.395,80 TL Satış Fiyatı:2.431,10 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ