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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram altın fiyatı düşüyor!
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    27.05.2020 - 07:43 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram altın fiyatı düşüyor!

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları oldukça geriledi. Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatlarındaki güncel durum nasıl? Son zamanlarda ivmesi sürekli düşen altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor. İşte 27 Mayıs 2020 altın fiyatları son dakika...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram altın fiyatı düşüyor!

    Altın fiyatları ne olacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Nisan ayında rekor rakamları gören ardından Mayıs ayında yavaş yavaş gerileyen altın fiyatları düştüğü seviyedeki dengeyi koruyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı bugün ne kadar? Gün gün ve saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları şu an kaç TL? İşte son dakika güncel altın fiyatları 27 Mayıs...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:370,29 TL Satış Fiyatı:372,30 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:601,70 TL Satış Fiyatı:609,80 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.203,40 TL Satış Fiyatı:1.219,30 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.395,80 TL Satış Fiyatı:2.431,10 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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