Altın fiyatları bugün 2020 güncel liste: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları son dakika durum!

Altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler merak içerisinde...Gün boyu altının hem alış hem de satış fiyatının güncel durumunu öğrenmek istiyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını bilmek isterken var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını bilmek istiyor. Kurban Bayramı'nda da gündemden düşmeyen altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Gün gün veya saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor ve arayışa geçiriyor. İşte son dakika güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:448,89 TRY Satış Fiyatı:454,25 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:729,40 TRY Satış Fiyatı:745,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.454,40 TRY Satış Fiyatı:1.485,40 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.908,80 TRY Satış Fiyatı:2.961,70 TRY

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