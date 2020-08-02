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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020 güncel liste: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları son dakika durum!
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    02.08.2020 - 08:58 |

    Altın fiyatları bugün 2020 güncel liste: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları son dakika durum!

    Altın fiyatları bugün ne kadardan alınıyor, ne kadara satılıyor? 2 Ağustos 2020 bayramın üçüncü gününde gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Son zamanlarda zirveye çıkan altın fiyatları bugün de öyle mi? İşte altın alacak veya bozduracak olanlar için altının alış ve satış fiyatları...

    Altın fiyatları bugün 2020 güncel liste: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları son dakika durum!

    Altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler merak içerisinde...Gün boyu altının hem alış hem de satış fiyatının güncel durumunu öğrenmek istiyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını bilmek isterken var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını bilmek istiyor. Kurban Bayramı'nda da gündemden düşmeyen altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Gün gün veya saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor ve arayışa geçiriyor. İşte son dakika güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:448,89 TRY Satış Fiyatı:454,25 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:729,40 TRY Satış Fiyatı:745,00 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.454,40 TRY Satış Fiyatı:1.485,40 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.908,80 TRY Satış Fiyatı:2.961,70 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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