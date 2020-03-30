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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
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    30.03.2020 - 07:14 |

    Altın fiyatları... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Yeni haftaya girdik ve pazartesi günü en çok araştırılan konuların başında altın fiyatları geliyor. Geçen hafta rekor kran en güvenlir yatırım aracı olan altının son durumu merak ediliyor. İşte 30 Mart altın fiyatları...

    Altın fiyatları... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

     

    Altın fiyatları geçen hafta yükselişle tamamladı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte gece altın yükselirken sabah saatlerinde bir önceki kapanışa göre yatay bir seyir izliyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 336,89 TL / Gram altın satış fiyatı 337,61 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL

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      New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattıABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
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