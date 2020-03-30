Altın fiyatları... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları geçen hafta yükselişle tamamladı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte gece altın yükselirken sabah saatlerinde bir önceki kapanışa göre yatay bir seyir izliyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 336,89 TL / Gram altın satış fiyatı 337,61 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ