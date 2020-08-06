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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün de yükselişte! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
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    06.08.2020 - 15:52 |

    Altın fiyatları bugün de yükselişte! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları durdurulamıyor. Dün rekor üstüne rekor tazeleyen altın bugün de tırmanışını sürdürüyor. Özellikle gram ve çeyrek altın anbean takip ediliyor. İşte 7 Ağustos altın fiyatları..

    Altın fiyatları bugün de yükselişte! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Her gün rekora bir yenisi daha eklenirken gram altın 483 lirayı buldu. Döviz kuruyla birlikte yatırımcıları anlık olarak altın fiyatlarını takip ediyor. İşte 7 Ağustos altın fiyatları...

    7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:476,05 TL Satış Fiyatı: 479,57 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:780,60 TL Satış Fiyatı: 801,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.564,80 TL Satış Fiyatı: 1.603,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.129,30 TL Satış Fiyatı: 3.198,10 TL

    Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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