Altın fiyatları bugün de yükselişte! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Her gün rekora bir yenisi daha eklenirken gram altın 483 lirayı buldu. Döviz kuruyla birlikte yatırımcıları anlık olarak altın fiyatlarını takip ediyor. İşte 7 Ağustos altın fiyatları...

7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:476,05 TL Satış Fiyatı: 479,57 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:780,60 TL Satış Fiyatı: 801,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.564,80 TL Satış Fiyatı: 1.603,70 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.129,30 TL Satış Fiyatı: 3.198,10 TL