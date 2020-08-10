Altın fiyatları bugün de yükselişte mi? Gram altın ve çeyrek altın kaç oldu?

Ağustos ayının ikinci haftasına girdik ve gözler şu sıralar döviz ve altın fiyatlarında... Altın geçen hafta rekor tazeleyerek ilerlerken yeni haftadaki son duruma ilişkin merak gittikçe artıyor. Bu nedenle en çok takip edilen gram altın ve çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. İşte 10 Ağustos altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 477,60 TL Satış Fiyatı:478,52 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 764,10 TL Satış Fiyatı: 784,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.530,40 TL Satış Fiyatı:1.568,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 3.060,70 TL Satış Fiyatı:3.126,50 TL