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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son işlem gününde ne kadar?
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    08.05.2020 - 08:13 |

    Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son işlem gününde ne kadar?

    Altın fiyatları haftanın son işlem gününde büyük merak konusu oldu. Dün zirve rakamları gören ve yeni rekor kıran altın fiyatları bugün ne kadar?Altın fiyatlarında dünden sonra düşüş veya yükseliş yaşandı mı?Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın bugün kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika haberleri...

    Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son işlem gününde ne kadar?

    Bugün altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler, sabahın ilk ışıklarında araştırmalara başladı. bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla sorguladığı altın fiyatlarında alış ve satış fiyat aralığı nedir? Altının alış fiyatı kaç TL? Altının satış fiyaı kaç TL? Gram,çeyrek,yarım ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. Yatırım yapmak amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, haberimizin içeriğinden altının satış fiyatını öğrenebilir. Aynı zamanda var olan altınını bozdurmak isteyenler ise altının alış fiyatını haberimizden öğrenebilir. İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:387,10 TL / Satış Fiyatı:392,19 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:627,10 TL / Satış Fiyatı:642,40 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.258,10 TL / Satış Fiyatı:1.284,40 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.504,50 TL / Satış Fiyatı:2.561,00 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Adana'da narkotik uygulamasına helikopter desteğiAdana'da 540 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 540 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.
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