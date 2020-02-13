Altın fiyatları bugün kaç para? Güncel altın fiyatı! (Gram,yarım,çeyrek,tam)
Altın fiyatları bugün kaç para? Altın fiyatlarını her gün yakından takip eden vatandaşlar, bugün hakkında da bilgilenmek istiyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son dakika durum haberimizde...
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? Bugüne yükselişle başlayan altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almak veya bozdurmak isteyenlerin, merakla sorguladığı altın fiyatları, günün ilk saatlerinden bu yana merak ediliyor. Var olan altınını bozdurmak için altın fiyatlarının yükselmesini bekleyenler için beklediği gün geldi. Son birkaç günün en yüksek fiyatı olan altın fiyatları bugün dikkat çekiyor. Altın almak isteyenler ise altın fiyatlarında düşüş yaşanmasını bekliyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın satın almak isteyenler, altın satış fiyatını öğrenmek isterken, altın bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yaırm altın fiyatı, tam altın fiyatı...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 306,07 TL / Gram altın satış fiyatı 306,12 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 486,65 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 497,65 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 970,25 TL / Yarım altın satış fiyatı 995,31 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.007,42 TL / Tam altın satış fiyatı 2.057,58 TL