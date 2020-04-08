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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika altın fiyatları gelişmeleri
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    08.04.2020 - 11:59 |

    Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika altın fiyatları gelişmeleri

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları merakla araştırılıyor. Haftanın üçüncü gününde altın kaç paradan alınıyor, kaç paradan satılıyor? Bu haftaya yüksek başlayan altın fiyatları şu anda ne kadar? İşte altın fiyatları güncel durum...

    Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika altın fiyatları gelişmeleri

    Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar bugüne ait altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Son zamanların en yüksek rakamlarını gören altın fiyatları bugün de yükseldi mi? Altın fiyatları düştü mü? Milyonlarca vatandaş ülkemizin dört bir yanından altın fiyatları canlı 2020 aramasında bulunuyor. Güncel rakamları öğrenmek isteyenler ise altın fiyatları güncel aramasında bulunarak altın çeşitliliğinde fiyat aralığını öğrenmek istiyor. İşte 8 Nisan 2020 Çarşamba günü altın fiyatları son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:355,54 TL / Satış Fiyatı:360,20 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:576,10 TL / Satış Fiyatı:590,80 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.148,90 TL / Satış Fiyatı:1.181,80 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.298,20 TL / Satış Fiyatı:2.360,40 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Elinde bastonla yaşlı rolü yaptı, çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldıGaziosmanpaşa'da bir evden içinde altın ve döviz bulunan kasayı çalan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı. Kadınlardan birinin binaya girmek için yaşlı rolü yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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