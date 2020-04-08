Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika altın fiyatları gelişmeleri
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları merakla araştırılıyor. Haftanın üçüncü gününde altın kaç paradan alınıyor, kaç paradan satılıyor? Bu haftaya yüksek başlayan altın fiyatları şu anda ne kadar? İşte altın fiyatları güncel durum...
Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar bugüne ait altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Son zamanların en yüksek rakamlarını gören altın fiyatları bugün de yükseldi mi? Altın fiyatları düştü mü? Milyonlarca vatandaş ülkemizin dört bir yanından altın fiyatları canlı 2020 aramasında bulunuyor. Güncel rakamları öğrenmek isteyenler ise altın fiyatları güncel aramasında bulunarak altın çeşitliliğinde fiyat aralığını öğrenmek istiyor. İşte 8 Nisan 2020 Çarşamba günü altın fiyatları son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:355,54 TL / Satış Fiyatı:360,20 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:576,10 TL / Satış Fiyatı:590,80 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.148,90 TL / Satış Fiyatı:1.181,80 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.298,20 TL / Satış Fiyatı:2.360,40 TL