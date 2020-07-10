Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Temmuz gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika değerlendirmeleri... Altının gram fiyatı dünkü kapanışta, önceki günkü kapanışa göre 0,8 artışla 399 liradan tamamlamıştı. Altına yatırım yapmak isteyen ve altın bozdurmak isteyen vatandaşlar 10 Temmuz altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne durumda? İşte altın fiyatlarında son durum...

10 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI KAÇ PARA?

Gram altın fiyatı Alış: 396,74 Satış: 396,83

Çeyrek altın fiyatı Alış: 644,40 Satış: 653,20

Yarım altın fiyatı Alış: 1.288,70 Satış: 1.304,90

Cumhuriyet Altını fiyatı Alış: 2.577,50 Satış: 2.599,70

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ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.

Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.